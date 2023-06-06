Переїзд на Кінбурнську косу може підтопити і тоді півострів стане островом, що позбавить російських окупантів шляхів для відступу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував, яким є прогноз розвитку ситуації на Кінбурнській косі та чи загрожує їй повне затоплення через підрив російськими військовими дамби Каховської ГЕС.

За його словами, наразі ситуація розвивається не за найбільш негативними прогнозами, але навіть у вкрай складному випадку повного затоплення Кінбурнської коси не прогнозується. "Ні, за прогнозами всіма, навіть найбільш поганими, а цей що саме зараз відбувається, то цей прогноз не такий поганий", - повідомив Кім в ефірі інформаційного телемарафону.

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що переїзд на Кінбурнську косу може підтопити, тоді півострів стане островом. "Може бути підтоплено переїзд біля села Геройське на Кінбурнську косу, і гіпотетично півострів може стати островом. Тобто, в цьому разі виникають проблеми щодо евакуації, щодо постачання з материкової частини Херсонської області продуктів харчування та іншого, що було на окупованій території. Але це ускладнить росіянам знаходження на острові, тому що в них не буде шляхів для відступу. Цю ситуацію зараз доповідав я і СБУ, і військовим, тобто ми оцінюємо ситуацію, яка може бути найближчим часом через цей теракт РФ", - акцентував Кім.

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Також він поінформував, що наразі ситуація в Миколаєві стабільна. "В нас незначне підняття води по Миколаєву приблизно на 20-30 см, але це не загрожує місту. Очікуємо, можливо, ще підняття на таку ж саме висоту. Що стосується прибережних сіл, то там теж круті береги і немає загрози підтоплення наразі", - сказав Кім.

Підрив Каховської ГЕС і ситуація на півдні - головне

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що під ризиком затоплення опинилася територія України нижче за течією Дніпра.

За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, наслідки підриву Каховської ГЕС почали діставатись до Миколаєва, де станом на 12:00 вода піднялася на 18 сантиметрів. Зазначалося, що Миколаїв розташований на місці злиття рік Південний Буг та Інгул, які впадають у Бузький лиман, що зливається з Дніпром в районі окупованої Кінбурнської коси.

Також повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні уряд виділив 120 млн грн для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Як відомо, Кінбурнська коса - єдина частина Миколаївщини, яка все ще окупована РФ.

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