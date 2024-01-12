В червні росіяни нарахували 10 загиблих і на цьому вирішили зупинитися.

Тіла загиблих під час повені, спричиненої руйнуванням Каховської ГЕС в червні минулого року, досі лежать під завалами зруйнованих будинків в окупованому місті Гола Пристань на Херсонщині. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповіла начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник.

"Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі яких шукають", – розповіла вона.

За словами Лінник, українській владі достеменно відомо про загибель десяти мешканців Голої Пристані в червні минулого року. Але реальна кількість загиблих може значно перевищувати цю цифру, каже чиновниця.

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Лінник зауважила, що загалом ситуація в окупованому місті досить складна. За весь час окупації міста росіяни не надали жодного "зеленого коридору" для евакуації мешканців на підконтрольну Україні територію, або для поставки гуманітарної допомоги в місто.

"Ні роботи, ні доходів. Постійно відбуваються утиски, постійно людей стращать через неотримання паспортів РФ. Людям, хто їх досі не отримав, обмежують соціальні пільги, не дають гуманітарну допомогу. Ситуація погіршується щодня", – розповідає Лінник.

За її словами, зараз у Голій Пристані та наближених селах залишається близько 10 тисяч мешканців, хоча до повномасштабного вторгнення тут проживали майже 35 тисяч осіб.

Знищення Каховської ГЕС та повінь на Херсонщині

Як писав УНІАН, 6 червня 2023 року відбулося руйнування Каховської ГЕС, внаслідок чого почався неконтрольований скид води з водосховища. За даними ГУР МОУ, росіяни навмисне підірвали греблю.

В результаті почалася масштабна повінь, яка найбільше зачепила саме окупований лівий берег Херсонщини. Хоча російські загарбники заявили, що на підконтрольній їм території загинули лише близько 60 осіб, журналістські розслідування свідчать, що лік жертвам насправді йде на сотні.

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