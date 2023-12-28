Масштаб трагедії досі погано усвідомлюють навіть в Україні, кажуть журналісти.

Кількість жертв червневої повені на Херсонщині, що сталася внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіянами, значно перевищує оцінки не лише Росії, але й України. Йдеться про сотні і сотні загиблих, пише Associated Press за результатами журналістського розслідування.

Видання дійшло висновку, що російська окупаційна влада "значно та навмисно" занизила кількість загиблих під час повені, що охопила значні території окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині. Опитані журналістами свідки розповіли, що окупанти взяли під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла, на які не претендувала родина, і не дозволяли місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм, коли вони ігнорували накази.

"Маштабу цієї трагедії не тільки Росія, але навіть Україна не усвідомлює. Це величезна трагедія", — розповілаа медсестра Світлана, яка спочатку стежила за процесом збору свідоцтв про смерть, а потім втекла на контрольовану Україною територію.

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За даними, які озвучила Росія, під час повені 59 людей потонули на території, яку вона контролює. Але журналісти AP дійшли висновку, що лише в окупованих Олешках, де на момент повені проживало приблизно 16 000 осіб, кількість жертв обчислюється принаймні сотнями.

"Точна кількість загиблих — в Олешках, найнаселенішому місті окупованої території до війни, і за його межами — може ніколи не бути відома, навіть якщо українські сили повернуть територію та зможуть провести розслідування на місці", – пише видання.

За словами трьох медпрацівників, які вели облік загиблих в Олешках, і одного волонтера, який ховав тіла, загиблих ховали у групових могилах, а невпізнані тіла кудись вивезли, і їх більше ніхто не бачив. В закритому Telegram-чаті, де перебувають 3 000 мешканців Олешків, люди писали про тіла, які лежать на вулицях, потім окупанти їх зібрали і вивезли в невідомому напрямку.

Як розповіли медсестри Світлана та Олена, що працювали в той час в лікарні Олешок, загарбники дали суворий наказ із забороною видавати свідоцтва про смерть від повені. Однак їм все ще дозволялося видавати довідки про інші причини смерті. Нове правило було оприлюднено усно.

З цього моменту, за їхніми словами, загиблих від повені повинні були направляти на розтин в інші заклади Херсонської області, в Каланчак, Скадовськ і Генічеськ, де лікарі, затверджені окупаційною владою, будуть відповідати за видачу довідок після проведення судово-медичних експертиз.

Але, як розповідають свідки, в перші три дні повені, коли окупаційна влада просто втекла з Олешок, люди самостійно ховали загиблих.

"Перші тіла були поховані в центрі міста (біля церкви), оскільки 90% міста було під водою. Ці тіла не були обліковані лікарнею, ні розтином, ні часом смерті, їх відразу поховали. Тіла зібрали і поховали в братській могилі, щоб вони не почали розкладатися на вулицях міста. Після деокупації буде ексгумація. Тоді ми зможемо все розслідувати", – розповідають очевидці та родичі загиблих.

За оцінками медиків, загалом в Олешках потонули від 200 до 300 людей. Більшість – старшого віку, хто фізично не міг покинути свої домівки або піднятися на дах.

Мешканці Олешок в розмові з AP після повернення на підконтрольну Україні територію сказали, що більша частина міста вже непридатна для проживання. Нині двох третин Олешків немає, знищено цілі райони.

Знищення Каховської ГЕС та повінь на Херсонщині – останні новини

Як писав УНІАН, ООН опублікувала екологічну експрес-оцінку підриву російськими військовими дамби Каховської гідроелектростанції в червні цього року. Ця подія визнана екологічною катастрофою далекосяжного масштабу, яка виходить за межі України, масштаби яких можуть бути незрозумілими через роки чи навіть десятиліття. Повінь нижче за течією спричинила значні екологічні втрати та шкоду, але ситуація вище за течією від дамби є не менш важливою.

За словами економістів, після війни Україні обов’язково треба відбудувати Каховську дамбу, адже без Каховського водосховища Україна втратить сільське господарство на півдні.

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