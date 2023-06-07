Серед непрямих свідчень - внесення змін до російського законодавства щодо розслідування техногенних катастроф, спричинених воєнними діями.

Головне управління розвідки України має докази причетності вищого керівництва Російської Федерації до підриву дамби на Каховській ГЕС. Повідомлення про мінування об'єкту були ще минулого року.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що підрив дамби на Каховській ГЕС - жахливий терористичний акт, і персональну відповідальність за це несе очільник рашистського режиму, його поплічники та всі інші причетні.

"Якщо говорити про доказову базу - вона є, і продовжує збиратись. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби і Каховської ГЕС стоїть не просто Росія, а її військово-політичне керівництво та офіційні війська загарбників", - заявив він в ефірі телемарафону.

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Він нагадав, що українська влада на весь світ повідомляла про те, що рашисти мінують ГЕС та дамбу, ще минулого року.

"Те що за тиждень до цього до нормативно-правової бази РФ були внесені зміни щодо того, що наслідки техногенних катастроф внаслідок воєнних дій не будуть розслідувати про це також може свідчити", - додав представник розвідки.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

Вночі на 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Імовірно, це стало найбільшою техногенною катастрофою Європи за останні десятиліття.

Внаслідок підриву дамби Каховська ГЕС була повністю знищена і не підлягає відновленню. Затоплені десятки населених пунктів, оголошено евакуацію населення.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що підрив дамби вигідний для Росії, а не для України.

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