Розслідувачі отримали інформацію про судна, які після пошкодження Керченського мосту перевозять цивільних та військових Росії до тимчасово окупованого Криму.
Як повідомляють Кримські партизани, серед цих суден – два великі десантні кораблі:
- "Єйськ" - 25 легкових або 18 вантажних авто;
- "Керченський 2" – 60 пасажирів, 33 легкових авто чи 21 вантажівок;
- "Лаврентій" – 136 пасажирів та 20 вантажівок;
- "Композитор Ельза Ібрагімова" - 98 вантажівок або 32 автопоїзди;
- "Марія" – 151 пасажир та 25 вантажівок;
- "Конро Трейдер" – 32 залізничні вагони;
- "Авангард" - 45 залізничних вагонів;
- ВДК "Оленегірський гірник" – 190 пасажирів та 20 вантажівок;
- ВДК "Калінінград" – 190 пасажирів та 20 вантажівок.
"Такі перевезення є грубим порушенням законодавства України та міжнародних санкцій", - йдеться у повідомленні.
Атака на Кримський міст
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 липня Кримський міст знову "втомився". Росіяни відзвітували, що головний символ російської окупації українського півострова отримав повторні пошкодження після першої атаки в минулому жовтні.
Міст атакували морські безпілотники-камікадзе. Потужний вибух частково обвалив одну секцію автомобільної гілки і зрушив у бік паралельну їй секцію зустрічного руху.
Окупанти організували реверсивний рух менш постраждалою гілкою мосту. Це спровокувало масштабні затори в обидві сторони. Вантажівки не можуть зараз їздити мостом зовсім.