Серед суден-порушників є два великих десантних кораблі.

Розслідувачі отримали інформацію про судна, які після пошкодження Керченського мосту перевозять цивільних та військових Росії до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляють Кримські партизани, серед цих суден – два великі десантні кораблі:

"Єйськ" - 25 легкових або 18 вантажних авто;

"Керченський 2" – 60 пасажирів, 33 легкових авто чи 21 вантажівок;

"Лаврентій" – 136 пасажирів та 20 вантажівок;

"Композитор Ельза Ібрагімова" - 98 вантажівок або 32 автопоїзди;

"Марія" – 151 пасажир та 25 вантажівок;

"Конро Трейдер" – 32 залізничні вагони;

"Авангард" - 45 залізничних вагонів;

ВДК "Оленегірський гірник" – 190 пасажирів та 20 вантажівок;

ВДК "Калінінград" – 190 пасажирів та 20 вантажівок.

"Такі перевезення є грубим порушенням законодавства України та міжнародних санкцій", - йдеться у повідомленні.

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Атака на Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 липня Кримський міст знову "втомився". Росіяни відзвітували, що головний символ російської окупації українського півострова отримав повторні пошкодження після першої атаки в минулому жовтні.

Міст атакували морські безпілотники-камікадзе. Потужний вибух частково обвалив одну секцію автомобільної гілки і зрушив у бік паралельну їй секцію зустрічного руху.

Окупанти організували реверсивний рух менш постраждалою гілкою мосту. Це спровокувало масштабні затори в обидві сторони. Вантажівки не можуть зараз їздити мостом зовсім.

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