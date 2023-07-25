Вже ніколи Кримський міст не повернеться до базових потужностей, бо пошкодження суттєві.

Кримський міст не може запрацювати на повну потужність, бо отримав суттєві пошкодження. На в'їздах на міст утворюються великі черги з автомобілів.

Керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що час від часу російські окупанти зупиняють рух по мосту.

"Потужності виробничі цього гідротехнічного об’єкту ще не повернуті до базових і, напевно, що вже ніколи не повернуться, тому що подшкодження були досить суттєвими, щоб витримувати таке навантаження, яке зосереджено навколо цього мосту", - зазначила вона в ефірі "Київ24".

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За її словами, повернення вантажних перевезень відбувається дуже повільно і переважно намагаються це робити за допомогою паромної переправи, але це "уповільнює рух в рази".

Керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" зазначила, що мостом може пересуватися легковий автотранспорт, але через посилені заходи безпеки, перевірки на контрольних пунктах черга рухається дуже повільно і є велике накопичення машин.

"Тому окупанти час від часу змушені перекривати міст взагалі, окільки є необхідність перевіряти стан самої споруди для того, щоб не було нових пошкоджень", - сказала Гуменюк.

Коли журналіст запитав чи наступного літа українці вже зможуть відпочивати в деокупованому Криму, Гуменюк пожартувала, що сьогодні російські окупанти "потужно" готуються зустрічати нас.

"Ви ж бачили, нарили вже собі палаців з піску вздовж узбережжя, порозкидали там пірамідки, які називають зуби дракона і готові зустрічати українців", - сказала вона.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на переправі між окупованим Кримом та материковою Росією вже двічі лунали вибухи. Перший раз в жовтні 2022 року, а другий раз - 17 липня 2023 року, були суттєві пошкодження мосту, провалилася його частина. У Росії заявили про атаку надводних дронів.

Вчора, 25 липня, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Кримський міст є незаконною спорудою і тому "вкрай нестабільною" конструкцією. Він застеріг людей, які не причетні до окупації українських територій, від поїздок переправою. При цьому нагадав, що він нестабільний, як і інші обʼєкти, які використовуються для постачання особового складу й техніки, сил і засобів ворога для участі у загарбницькій війні проти України.

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