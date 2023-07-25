Спочатку окупанти планували закінчити ремонт восени, але все виявилося не настільки райдужно для них.

Уряд Росії продовжив планові строки відновлення Кримського мосту до кінця року. Про це йдеться в опублікованому сьогодні розпорядженні російського Кабміну.

Після вибуху на мосту 17 липня окупанти заявляли, що мають намір повністю відновити функціональність Кримського мосту вже до листопада. Однак тепер строки відновлення продовжено до 31 грудня 2023 року.

Примітно, що при перенесенні строків ремонту російська влада внесла поправки в документ, ухвалений ще 13 жовтня минулого року. Тоді вони обіцяли відремонтувати міст після торішньої атаки до 1 липня 2023 року, але вочевидь не встигли повністю все закінчити навіть до 17 липня.

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Слід додати, що в Росії дата "31 грудня" в фінансових документах часто є технічною і означає кінець строку, коли потрібно витратити гроші, виділені на проект в поточному календарному році. Таким чином, цілком ймовірно, що фактично ремонт моста може тривати набагато довше зазначеної дати.

Підрив Кримського мосту

У ніч на 17 липня Кримський міст отримав повторні пошкодження після першої атаки в минулому жовтні. Цього разу замість вантажівки з вибухівкою міст був атакований імовірно морськими безпілотниками-камікадзе. Потужний вибух частково обвалив одну секцію автомобільної гілки і зрушив у бік паралельну їй секцію зустрічного руху.

Наразі окупанти організували реверсивний рух менш постраждалою гілкою мосту. Це спровокувало масштабні пробки в обидві сторони. При цьому вантажівки не можуть зараз їздити мостом зовсім.

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