Російський літак А-50, імовірно, забезпечував інформування про ситуаційну обстановку для винищувача МіГ-31, адаптованого для запуску балістичної ракети типу "Кинжал".

Російський літак А-50, який зазнав пошкоджень, був переміщений з білоруського аеродрому "Мачулищі" на ремонт у Таганрог в РФ. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у Twitter з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, 7 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що російський літак радіолокаційного виявлення та управління А-50 (за класифікацією НАТО "Опора"), який розміщувався у Білорусі, був пошкоджений.

"Повітряне судно було майже напевно атаковане малою безпілотною літальною системою. А-50 тепер, імовірно, був переміщений до ремонтного заводу в Таганрозі у Росії. Транзитний політ, за повідомленнями, відбувся на нижчій, аніж зазвичай висоті, імовірно, через пошкодження герметизованої кабіни", - йдеться у повідомленні.

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Як заявляють у розвідці, А-50 забезпечував інформування про ситуаційну обстановку для винищувача МіГ-31, адаптованого для запуску балістичної ракети типу "Кинжал", в якій Росія вбачає ключову стратегічну силу.

При цьому, завдяки модифікації реактивного літака МіГ-31, внутрішній радар був видалений, аби збалансувати корпус літака, що зробило пілотів залежними від зовнішніх ресурсів ситуаційної обізнаності, таких як А-50.

"Цілком можливо, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде залежати від наземного контролю і винищувачів супроводу, поки ще один А-50 вдасться розгорнути", - йдеться у повідомленні.

Підрив літака в "Мачулищах" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" (Білорусь), де дислокуються російські військові літаки, сталися два вибухи, внаслідок чого було пошкоджено літак ДРЛВ А-50.

Повідомлялося, що літак атакували білоруські диверсанти з використанням двох дронів.

Після вибухів на аеродромі "Мачулищі" білоруські силовики затримали щонайменше шестеро людей.

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