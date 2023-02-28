Всіх підозрюваних засудили до двох діб арешту.

Білоруські силовики затримали щонайменше шестеро людей. Їх підозрюють у вибухах на аеродромі "Мачулищі".

За інформацією білоруської правозахисної організації "Весна", в Дзержинську Мінської області затримали щонайменше шість осіб, які могли бути причетні до вибухів на аеродромі "Мачулищі".

Відзначається, що всіх підозрюваних засудили до двох діб арешту за "непокору", але вони вже на волі. При цьому повідомляється, що під час затримання людей били, але не місцеві поліцейські, а інші силовики.

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Вибухи на аеродромі "Мачулищі" - що відомо

26 лютого на аеродромі в Мачулищах пролунали вибухи. В результаті почали з'являтися повідомлення, що був атакований літак ВКС РФ а-50. За інформацією аналітиків BYPOL передня і центральна частини літака, авіоніка і радіолокаційна антена серйозно пошкоджені.

За даними британських розвідників, шість літаків цього типу в робочому стані у РФ. Після інциденту Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками. Кремль відмовився коментувати пошкодження літака.

При цьому спостерігачі "Беларускі Гаюн", 26 лютого після диверсії фіксують авіаційну активність літака Центру обслуговування.

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