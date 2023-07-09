Супротивники за добу втратили, зокрема, 11 бойових броньованих машин.

В Україні втрати ворога на 9 липня дуже серйозно зросли - ліквідовані ще сотні російських загарбників.

За добу знищені 600 супротивників, і тепер загальна кількість ліквідованих загарбників становить приблизно 234 040 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у неділю, 9 липня.

За його даними, також упродовж минулої доби ліквідовані 9 одиниць ворожої спецтехніки, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 19 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 засоби протиповітряної оборони та 20 артилерійських систем.

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Крім того, росіяни втратили 11 бойових броньованих машин і 4 танки.

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Вранці 9 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що на сході нашої держави росіяни на низці напрямів намагалися атакувати наших воїнів, але отримали "по зубах". Зокрема, супротивники здійснили провальні штурмові дії на Лиманському напрямку.

Варто зазначити, що також на півдні триває український контрнаступ. За словами спікера Української добровольчої армії "Південь", очільника Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергія Братчука, супротивник змушений діяти за планом військово-політичного керівництва нашої країни.

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