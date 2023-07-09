Також знищено було 23 одиниці техніки противника.

На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Про це у Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 1 тис. 437 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот", - повідомив командувач.

Крім того, знищено було 23 одиниці військової техніки противника.

У цьому переліку, зокрема два танки, самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", безпілотники "Орлан-10", "Мерлін" та "Гранат-1", три самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс "Бук", зенітний ракетний комплекс "Тор", дві самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С", самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б", реактивна система залпового вогню "Торнадо", БМ-21 "Град" та автомобільна техніка.

Крім того, знищено було три склади боєприпасів та пункт управління ворога.

Війна в Україні: новини

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 9 липня, Генеральний штаб Збройних сил України заявив, щоза добу було знищено ще 600 російських окупантів. Таким чином, наразі загальна кількість ліквідованих загарбників становить близько 234 тис. 40 осіб.

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