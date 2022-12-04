Армія Білорусі може повернути зброю проти ставлеників Кремля.

У разі усунення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його заміни на секретаря Радбезу країни Олександра Вольфовича, білоруські військові не воюватимуть проти України.

Як зазначив в ефірі "Еспресо" російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський, армія Білорусі, ймовірно, поверне зброю проти ставлеників Кремля.

За його словами, попри розуміння того, що Лукашенко є диктатором і злочинцем, білоруси його цінували за боротьбу з Путіним та бодай формальні ознаки незалежності країни.

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"Заміна Лукашенка на цього Вольфовича буде одразу означати, що жодної незалежності не залишилося. Білоруська армія, найімовірніше, поверне зброю вже проти ставлеників Кремля, тим паче, що є й такий тригер, як доволі активний білоруський корпус, який бореться в Україні. Черговий злочин Путіна, як і всі його ходи впродовж останнього місяця, лише погіршує його ситуацію", – зазначив Піонтковський.

Загроза з Білорусі: що відомо

У суботу, 3 грудня 2022 року, Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що білоруські військові беруть участь у військовій підготовці російських "мобіків" на полігонах у Білорусі. Публічно про це було оголошено вперше.

1 грудня представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що наразі на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому, не фіксується. Хоч загроза застосування угруповання "Союзної держави" зберігається, проте у Росії для цього недостатньо озброєння.

Раніше представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пояснив, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Так країна-агресор намагається налякати українців.

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