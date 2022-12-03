Наразі ризиків наступу РФ з території Білорусі немає, заявляли військові.

Олександр Лукашенко у розмові з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який прилетів без оголошення до Мінська, заявив, що сьогодні білоруська і російська армія "готуються як єдина армія".

Диктатор нагадав, що в республіці триває "злагодження" підрозділів обох країн.

"Ми серйозно до цього підійшли: і наші, і ваші офіцери готують і білоруських хлопців, і росіян, щоб у разі потреби (стати – ред.) в перші ряди на захист нашої "Союзної держави", (щоб – ред.) змогти відбити будь-яку агресію. Ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємося, всі про це знають. Ми цього не приховували. Словом, так як домовлялися з президентом Росії... Плани виконуємо", - відзвітував Лукашенко.

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Лукашенко додав, що "не збирається нікого лякати". "Ви - тим більше. Всі вже і так налякані-перелякані. Але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили, в нашому регіоні, не дивлячись як на це дивляться з-за океану, і Росія, і Білорусь до цього готові", - звернувся він до Шойгу.

При цьому диктатор знову згадав байку про Захід, який бажає війни "до останнього українця".

"Якщо вони (західні країни – ред.) хочуть воювати до останнього – не те українців, не те поляків – це їхня правда. Поки я і наші спецслужби не бачать, щоб вони були готові до повноправних переговорів і по-людськи (хотіли – ред.) домовлятися. Не бачимо. Ну, тоді і "спеціальна операція" не припиниться. Ви це краще за мене знаєте", – пригрозив Лукашенко.

Чи є загроза наступу з території Білорусі?

У ЗСУ констатували накопичення союзного угрупування на території Білорусі. Проте ризиків наступу з боку півночі наразі немає, зазначили військові.

Також у розвідці попереджали про початок військових навчань у Білорусі з 1 грудня. "Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки", - заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Білорусь допомагає Росії у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію республіки у користування російській армії. Саме звідти російські танки проривали український кордон 24 лютого.

З Білорусі летять російські ракети.

На думку західних аналітиків, наразі Білорусь займається відволіканням українських сил від зосередження на гарячих ділянках фронту. Однак ЗСУ готуються у разі вторгнення білоруської армії.

Режим Лукашенка також допомагає окупантам ремонтувати розбиту техніку, перекидати техніку в Україну тощо.

Мінськ з-поміж усього діє проти України й на міжнародному рівні. 13 вересня режим Лукашенка не підтримав засудження спроби Путіна анексувати українські регіони.

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