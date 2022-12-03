Лукашенко заявив, що білоруські військові готують "мобіків" з РФ / getty images

Білоруські військові беруть участь у військовій підготовці російських "мобіків" на полігонах у Білорусі.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", про це сьогодні під час зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив Лукашенко. І це перша публічна заява щодо цьогою.

"Думаю, вам уже білоруський міністр оборони розповів про ситуацію в Білорусі, про підготовку, бойове злагодження підрозділів Білорусі та Росії, які присутні в Білорусі. Мушу сказати, що ми серйозно до цього підійшли. І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських , та росіян готують", - заявив білоруський диктатор.

Наглядаці проекту зауважують, що це можна інтерпретувати як визнання факту участі білоруських військових інструкторів у підготовці російських "мобіків" на полігонах у РБ. Публічно про це було оголошено вперше.

Читайте також:
Лукашенко про накачування Білорусі військовими РФ: готуємося як єдина армія (відео)
Лукашенко про накачування Білорусі військовими РФ: готуємося як єдина армія (відео)
Автомати видали, а патронів нема: окупант розповів, як ЗСУ ліквідували 300 росіян (аудіо)
"Автомати видали, а патронів нема": окупант розповів, як ЗСУ ліквідували 300 росіян (аудіо)
BBC показала величезну військову базу РФ у Маріуполі: у мерії кажуть, що це - морг
BBC показала величезну військову базу РФ у Маріуполі: у мерії кажуть, що це - морг
Генштаб ЗСУ назвав нові втрати Росії: знищені понад 10 окупантів, сотні – поранені
Генштаб ЗСУ назвав нові втрати Росії: знищені понад 10 окупантів, сотні – поранені
Шойгу неочікувано прибув у Білорусь: підписав зміни про військове союзництво
Шойгу неочікувано прибув у Білорусь: підписав зміни про військове "союзництво"
Українські прикордонники винесли росіян в Донецькій області (відео)
Українські прикордонники "винесли" росіян в Донецькій області (відео)

Пасивна агресія Білорусі щодо України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію республіки у користування російській армії. Саме звідти російські танки проривали український кордон 24 лютого.

З Білорусі летять російські ракети.

На думку західних аналітиків, наразі Білорусь займається відволіканням українських сил від зосередження на гарячих ділянках фронту. Однак ЗСУ готуються у разі вторгнення білоруської армії.

Режим Лукашенка також допомагає окупантам ремонтувати розбиту технікуперекидати техніку в Україну тощо.

Мінськ з-поміж усього діє проти України й на міжнародному рівні. 13 вересня режим Лукашенка не підтримав засудження спроби Путіна анексувати українські регіони. 

Вас також можуть зацікавити новини: