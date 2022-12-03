За його словами, вчать і росіяни, і білоруси.

Білоруські військові беруть участь у військовій підготовці російських "мобіків" на полігонах у Білорусі.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", про це сьогодні під час зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив Лукашенко. І це перша публічна заява щодо цьогою.

"Думаю, вам уже білоруський міністр оборони розповів про ситуацію в Білорусі, про підготовку, бойове злагодження підрозділів Білорусі та Росії, які присутні в Білорусі. Мушу сказати, що ми серйозно до цього підійшли. І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білоруських , та росіян готують", - заявив білоруський диктатор.

Наглядаці проекту зауважують, що це можна інтерпретувати як визнання факту участі білоруських військових інструкторів у підготовці російських "мобіків" на полігонах у РБ. Публічно про це було оголошено вперше.

Пасивна агресія Білорусі щодо України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію республіки у користування російській армії. Саме звідти російські танки проривали український кордон 24 лютого.

З Білорусі летять російські ракети.

На думку західних аналітиків, наразі Білорусь займається відволіканням українських сил від зосередження на гарячих ділянках фронту. Однак ЗСУ готуються у разі вторгнення білоруської армії.

Режим Лукашенка також допомагає окупантам ремонтувати розбиту техніку, перекидати техніку в Україну тощо.

Мінськ з-поміж усього діє проти України й на міжнародному рівні. 13 вересня режим Лукашенка не підтримав засудження спроби Путіна анексувати українські регіони.

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