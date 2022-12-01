З грудня у Білорусі розпочинається новий навчальний рік - війська будуть виходити на полігони.

Наразі на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому, не фіксується.

Як розповів в ефірі національного телемарафону представник ГУР Вадим Скібіцький, з грудня у Білорусі розпочинається новий навчальний рік: "Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ".

"Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі не видно", — розповів Скібіцький.

Хоч загроза застосування угруповання "Союзної держави" зберігається, проте у Росії для цього недостатньо озброєння.

"Наразі росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання задля того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацією з’єднання й частини", - зазначили у розвідці.

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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