Президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжити бити по військових базах на території Російської Федерації.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. "Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах і воєнній інфраструктурі, яка використовується в терорі проти наших людей", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що український захист є абсолютно справедливим.
Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. Також він дякує всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за цю війну.
Зеленський наголосив, що прийде час і російські загарбники будуть відповідати за терор проти українців.
Президент додав, що сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки.
"І сьогодні ж протягом дня також тривають роботи в Херсоні – після влучання російських бомб в онкодиспансер. На щастя, обійшлося без жертв: люди були в укритті – пацієнти та медичний персонал. Цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону", - повідомив президент.
Зокрема, як додав глава держави, лінійний прискорювач був тільки у цьому закладі Херсону, як і радіотерапевтичне лікування можна було отримувати тільки там. "Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей", - відзначив президент.
Також глава держави повідомив, що були російські удари по Харкову, по Нікополю, по Донеччині.
"Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдей з російської авіації ще й нагороджують", - наголосив Зеленський.
Удар по Казані
У російській Казані (Татарстан) після ранкової атаки дронами з території порохового заводу лунають вибухи.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим.