Україна дедалі більше буде застосовувати ракети і дрони власного виробництва для знищення російської воєнної інфраструктури, яка працює на терор проти мирних українців.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжити бити по військових базах на території Російської Федерації.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. "Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах і воєнній інфраструктурі, яка використовується в терорі проти наших людей", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що український захист є абсолютно справедливим.

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Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. Також він дякує всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за цю війну.

Зеленський наголосив, що прийде час і російські загарбники будуть відповідати за терор проти українців.

Президент додав, що сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки.

"І сьогодні ж протягом дня також тривають роботи в Херсоні – після влучання російських бомб в онкодиспансер. На щастя, обійшлося без жертв: люди були в укритті – пацієнти та медичний персонал. Цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону", - повідомив президент.

Зокрема, як додав глава держави, лінійний прискорювач був тільки у цьому закладі Херсону, як і радіотерапевтичне лікування можна було отримувати тільки там. "Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей", - відзначив президент.

Також глава держави повідомив, що були російські удари по Харкову, по Нікополю, по Донеччині.

"Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдей з російської авіації ще й нагороджують", - наголосив Зеленський.

Удар по Казані

У російській Казані (Татарстан) після ранкової атаки дронами з території порохового заводу лунають вибухи.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим.

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