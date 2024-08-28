Нагадаємо, в ніч на 28 серпня у Ростовській області через атаку БПЛА виникла пожежа на нафтобазі "Атлас".

Аеропорти Казані і Нижньокамська призупинили роботу. За даними російських джерел, обмеження у Казані викликані загрозою атаки дронів. Про це повідомляє Meduza.

"‎Обмеження на польоти з 7:00 MSK запровадили "для забезпечення безпеки польотів". Аеропорт не приймає та не відправляє рейси. Літаки, що летіли до Казані, перенаправлені на запасний аеродром до Самари", – йдеться у повідомленні. ‎

Пізніше з’явилась інформація про те, що з 9:00 MSK аеропорт у Нижньокамську також не приймає та не відправляє рейси. Літаки, що прямують до Нижньокамська, перенаправлені в аеропорти Іжевська, Уфи та Самари.

Відео дня

Зазначимо, що обидва аеропорти знаходяться в одному російському регіоні – Татарстані. Чи пов’язані обмеження з новими атаками стратегічних об'єктів росіян – достовірно невідомо.

Нові атаки російських об'єктів

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня було атаковано Ростовську область. В результаті спалахнула нафтобаза "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі, яка відпускає нафтопродукти армії РФ.

Також нещодавно росіяни поскаржились на масштабну атаку – удари БПЛА і ракет тоді зафіксували щонайменше в п'яти регіонах РФ. За даними губернатора Брянщини Олександра Богомаза, вдалося знищити 23 безпілотника.

Вас також можуть зацікавити новини: