Ймовірно, для атаки по об'єкту використовувалась ракета-дрон "Паляниця", що було б "логічним вибором".

Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва, який нещодавно атакували ЗСУ, розташований в сотнях кілометрів від лінії фронту і стає улюбленою мішенню для зростаючого арсеналу українських боєприпасів глибокого ураження.

"Українська армія, Повітряні сили та управління розвідки, можливо, завдали удару по базі та прилеглому заводу, що належить виробнику літаків Берієву, сумішшю ракет армійського тактичного ракетного комплексу американського виробництва та модифікованих колишніх радянських ракет ППО С-200 для наземних ударів і ударних безпілотників великої дальності", - пише Forbes.

Як зазначається, ймовірно, для атаки по об'єкту використовувалась ракета-дрон "Паляниця", що було б "логічним вибором".

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Як вказується, для атаки використовували боєприпас з GPS-наведенням з радіусом дії близько 700 км, що відрізняється від далекобійних БПЛА України. Ракета ATACMS, яка розкидає сотні смертоносних суббоєприпасів також не підійшла б для цього. Тому, на думку журналістів, для атаки на ангари на такій відстані використовувалась саме "Паляниця", вартість якої становить лише 100 тисяч доларів, що дешево для малої крилатої ракети.

" Простота типу є ключем до його низької вартості. "Паляниця" приходить із заводу у великому ящику. ГСН і крила кріпляться до корпусу безпосередньо перед стартом. Вона наводиться за допомогою GPS і має бути достатньо точною, щоб надійно уразити велику будівлю, наприклад ангар.Але очевидно, що українці все ще дуже зацікавлені в нанесенні удару по аеродрому в Таганрозі — і цілком здатні це зробити чимось", - пише видання.

Forbes прогнозує, що якщо це була атака ракет-дронів "Паляниця", то це може бути лише передвісником майбутніх таких ударів. З літа український ВПК виробляє ці боєприпаси невеликими партіями, а нещодавно - перейшов то повномасштабного виробництва.

Ракетна атака по Таганрогу

У ніч на 11 грудня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. Метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва.

Згодом авіаційний експерт, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський розповів про важливість удару по Таганрогу. За його словами, це єдине підприємство, яке може ремонтувати чи обслуговувати літаки Ту-95МС, носії крилатих ракет класу Х-101, Х-55. Крім того, на цьому підприємстві виготовлялися літаки А-50.

Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва в російському Таганрозі, який став ціллю чергового удару ЗСУ, спеціалізується не лише на літаках радіолокаційного дозору А-50, але й на протичовнових літаках Ту-142 на базі Ту-95. Про це повідомляє Defense Express.

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