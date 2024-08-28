Росія обирає Покровськ, а не Курську область, - NYT

У російського командування не змістилися пріоритети після блискавичного вторгнення України.

Для Росії відбиття вторгнення ЗСУ в Курську область має менше значення, ніж просування її військ на Донбасі.

Як пише The New York Times, попри свою переважну вогневу міць, Росія тижнями не могла відкинути українські війська за свій кордон, причому ця невдача є результатом як нестачі особового складу, так визначення пріоритетів.

Шквал повітряних ударів, які Росія завдала сотням безпілотників і ракет проти України протягом останніх двох днів, став переконливим доказом тривалої військової могутності Москви. Втім, Росія все ще намагається повернути собі невелику ділянку території в Курській області, яку Україна захопила на початку цього місяця. У вівторок її військові заявили про спробами київських військ прорватися в Бєлгородську область.

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На думку західних офіційних осіб і військових експертів, причина, чому Росії досі не вдалося відбити найбільше іноземне вторгнення в її країну з часів Другої світової війни, виявляється не лише в особовому складі та відсутності розвідки на полі бою, але й у пріоритетах.

Заскочена зненацька наступом на Курськ, Росія все ще більш налаштована на захоплення Покровська на Донбасі. Її командири неохоче виводили війська з цього фронт.

"Мета російського літнього наступу - принаймні оволодіти Покровськом", - сказав полковник Маркус Рейснер, який курує розвиток сил у головній військовій академії Австрії.

За три тижні після вторгнення на Курськ, офіційні особи кажуть, що повільні, але постійні успіхи Росії поблизу Покровська, навіть зросли.

Оскільки російські війська продовжують просуватися до Покровська, "будь-яке ослаблення російського імпульсу, спричинене будь-яким передислокуванням, не помітне", сказав Рейснер.

Попри це, Москва почала відповідати в Курську, нещодавно перекинувши тисячі своїх військ і погрожуючи вжити заходів у відповідь.

"Українське вторгнення мало шокуючий вплив на росіян. Це не триватиме вічно. Вони зберуться разом і відреагують відповідно", - сказав Крістофер Г. Каволі, генерал армії США та головний командувач НАТО.

Повільний старт Росії в Курську

Офіційні особи та експерти заявили, що російські війська в Курську не мали ані кількості, ані досвіду для швидкої оборони, коли українські війська перетнули кордон. Ті, хто воював, не мали достатньої зброї чи іншого обладнання, щоб протистояти українцям.

Розвіддані, надані західними союзниками, дали Україні чіткішу картину розташування російських військ у регіоні, допомагаючи їм вирішити, що можна захопити без особливого опору, сказав колишній російський і радянський дипломат Микола Соков.

Наразі ФСБ має керувати реагуванням на це вторгнення, а не генеральний штаб російських військ, який відповідає за східну Україну.

"Не маючи чіткого командувача, російські сили залишаються на задньому плані, що дозволило українцям розширити свій плацдарм", - сказав Ральф Ф. Гофф, колишній високопоставлений співробітник ЦРУ.

На сьогоднішній день українські війська контролюють близько 100 населених пунктів у Курській області та взяли в полон майже 600 російських військових, заявив у вівторок головнокомандуючий українськими силами генерал Олександр Сирський. Ці цифри неможливо було перевірити незалежно.

Нещодавнє нарощування сил

Але Росія тепер, схоже, планує довготермінову конфронтацію на кордоні з Україною. Реакція Москви була "дещо повільною, але, тим не менш, методичною та ретельною". Росія розгорнула ударні вертольоти в Курську і нещодавно посилила артилерійські удари по українських військах, сказав Соков.

У вівторок у Міноборони Росії заявили, що за минулу добу під Курськом нібито загинуло 400 українських військових і знищено 30 одиниць української військової техніки. Це твердження не вдалося перевірити незалежно, але головком ЗСУ Олександр Сирський визнав, що Росія наразі розгорнула в регіоні 30 000 військових.

Росія розгорнула в основному резервні підрозділи та війська з районів на півдні та північному сході України, які не є частиною основного удару Москви на Покровськ. За оцінками американських чиновників, Росії потрібно щонайменше 50 тисяч військових, щоб витіснити українські війська з Курська.

Але полковник Рейснер сказав, що російське підкріплення вже "помітно сповільнило" рух України в регіоні. Москва підрахувала, що відволікти достатньо ресурсів для повної відбиття вторгнення з тактично незначущої території було б не найкращим використанням її військової могутності - особливо тому, що це змушує Україну витрачати власні сили, щоб утримувати захоплену територію.

"Якщо ви кидаєте все, що маєте, на Курськ, то ви граєте в українську гру", - сказав Соков.

Ризики супутнього збитку

Своїми інтенсивними бомбардуваннями України цього тижня Росія продемонструвала, що має більш ніж достатньо ударних безпілотників і ракет, щоб знищити українські війська на своїй території - за умови, що Москва тепер має достатньо розвідувальних даних, щоб визначити, де вони знаходяться.

Існує також ризик аварії на Курській атомній електростанції. Роботи на станції все ще тривають, хоча вона не має захисного купола і тому є "надзвичайно відкритою та крихкою", заявили в МАГАТЕ. Якщо ядерний реактор буде вражено, "наслідки можуть бути надзвичайно серйозними".

Цілком можливо, що Україна стримує частину своєї вогневої потужності на випадок, якщо вирішить здійснити другий раптовий напад. Деякі російські військові блогери закликали Москву не надсилати великі підкріплення до Курська, які можуть зробити Росію вразливою в інших місцях, сказала Дара Масікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

За словами полковника Рейснера, російські атаки на Україну цього тижня, ймовірно, частково мали на меті відвернути світову увагу від збентеження, пов’язаного з вторгненням у Курську. Але Кремль чітко дав зрозуміти, що вторгнення не залишиться без наслідків.

"Такі ворожі дії не можуть залишитися без відповідної відповіді. Відповідь обов'язково буде", - заявив журналістам у понеділок прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Курська операція України

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня Збройні сили України зайшли на російську територію, в Курську область, взято під контроль близько 100 населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, відповідаючи на запитання щодо наслідків Курської операції для зони Покровська, зазначив, що Росія перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч своїх військовослужбовців, і ця цифра зростає.

За його словами, одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших ділянок фронту. Насамперед, це стосується Покровського, Курахівського напрямку. При цьому він наголосив, що на Покровському напрямку тривають важкі бої.

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