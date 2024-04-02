Зеленський переконаний, що справедливість - це та лінія, від якої може початися рух до надійного миру.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що після влади російського диктатора Володимира Путіна справедливість має бути міцнішою за стіни Кремля. Про це глава держави сказав під час звернення до учасників конференції "Відновлення справедливості для України", яка відбувається в Гаазі (Нідерланди).

Зеленський переконаний, що справедливість - це та лінія, від якої може початися рух до надійного миру.

"Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати", - наголосив президент.

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Глава держави нагадав, що два дні тому відвідував місто Буча, яке для всього світу стало символом російського зла.

"Усі ви пам’ятаєте, що було на вулицях Бучі, коли з них вигнали російських окупантів. Пам’ятаєте, скільки там залишилося тіл убитих людей і як це все було. Пам’ятаєте, що відкрилося, коли ми почали знаходити масові поховання закатованих українців", - підкреслив Зеленський.

Він сказав, що відтоді минуло два роки, а досі не вдалося навіть встановити імена всіх, кого вбили російські солдати, – досі в Бучі є безіменні могили. Це стосується і багатьох інших українських громад, які були звільнені від російської окупації.

"І хоч різні міста й села поступово відновлюються, у кожному з них є таке особливе відчуття – однакове для всіх: відчуття того, що є ще дуже багато роботи попереду – роботи саме заради справедливості. Заради того, щоб зло остаточно програло – і фізично, у реальності, на полі битви, і так, щоб це було переконливо для людських сердець. І щоб кожен, хто потім прийде у російську владу після Путіна, знав: справедливість міцніша за мури Кремля", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що тільки спільна робота України та інших держав здатна це забезпечити.

Глава держави додав, що в Україні дуже цінують лідерство Нідерландів у просуванні ідеї спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Він дякує всім країнам і державним керівникам, міжнародним організаціям, громадським лідерам, представникам юридичної спільноти, які підтримують глобальну роботу щодо розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності.

"Усіх винних – від політичного та військового керівництва Росії до рядових виконавців. Я впевнений, що для всього світу є важливою діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна й працює над поверненням повної справедливості всім, по кому вдарила ця війна: і дорослим, і дітям", - відзначив Зеленський.

Також він зазначив, що створюються й цілком конкретні, системні інструменти, щоб компенсувати збитки, завдані цією війною.

"Разом із багатьма країнами та лідерами працюємо для конфіскації російських активів та прибутків від них. Усе це має працювати для людей, яких Путін хотів знищити цією війною", - наголосив Зеленський.

За його словами, починає роботу і Реєстр збитків, і критично важливо, щоб уже цьогоріч були створені також комісія з розгляду заяв та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму відшкодування збитків.

"Я прошу всіх вас не відступати від нашої спільної лінії – від лінії справедливості. Прошу вас не зменшувати обертів. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці – безпеці від агресій і терору", - сказав президент.

Російський терор - деталі

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