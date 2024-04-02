Їх у росіян дуже багато, наголошують у Повітряних силах.

Російські окупаційні війська почали бити по Україні бомбами ОДАБ-1500. Вони здатні повністю зруйнувати багатоповерхівку.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш. За його словами, бомб вагою 1500 кг у ворога "надзвичайно багато".

"Це надзвичайно потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев’ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку. Звісно, що таких бомб у Росії надзвичайно багато", – наголосив Євлаш.

Представник Повітряних сил додав, що росіяни використовують ці бомби, щоб виснажити українську ППО.

За його словами, основною задачею України зараз є боротьба безпосередньо з носіями таких бомб. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35.

"Звісно, це досить неспроста задача, однак ми показали, що можемо виконувати і такі надскладні операції. Для цього потрібні певні умови. Найголовніше – нам потрібно більше різноманітних західних систем. На жаль, ми зараз не можемо виробляти їх самостійно, тому в цьому питанні ми покладаємося на наших партнерів", – резюмував він.

Удари бомбами ОДАБ-1500 по Україні

Експерт з аналізу відкритих даних видання BILD Юліан Рьопке нещодавно заявив, що Росія вперше вдарила по Україні важкою авіабомбою ОДАБ-1500. Ця зброя здатна вражати велику площу. За словами Рьопке, таку бомбу росіяни скинули на селище Велика Писарівка в Сумській області.

Водночас очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов цю інформацію спростував. Він наголосив, що ворог використовував ці бомби і раніше.

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