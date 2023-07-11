Підводний човен споряджений чотирма "Калібрами".

Щойно стало відомо, що після тривалої відсутності у Чорному морі ворожих ракетоносіїв, на бойовому чергування з'явився один такий корабель.

За даними оперативного командування "Південь", ворог вивів в акваторію підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр".

"Згодом активізувалась і ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується", - наголошують у командуванні.

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Війна в Україні - ракетна загроза

Як повідомляв УНІАН, кілька днів через потужний шторм у Чорному морі були відсутні ракетоносії, а на бойовому чергуванні перебували лише кілька російських кораблів без "Калібрів".

У ніч на 11 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Зокрема, окупанти задіяли 28 дронів-камікадзе.

Також, за даними оперативного командування "Південь", вночі російські військові спрямували з акваторії Чорного моря кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136", атакуючи, зокрема, зерновий термінал одного з портів Одещини.

При цьому, 22 дрони було знищено, але два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Також через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового.

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