Окупанти спрямували по регіону понад два десятки дронів.

На Одещині під час ворожої атаки сталося влучання дронів в портову інфраструктуру.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", вночі російські військові здійснили потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".

"Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати", - наголошують у командуванні.

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Зазначається, що 22 дрони-вбивці знищено силами протиповітряної оборони півдня, але два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Крім того, через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Атака на Україну сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 липня російські загарбники атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", задіяв 28 дронів-камікадзе.

В результаті бойової роботи Сил оборони знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala".

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