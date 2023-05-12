Росіяни використовували "Калібри" 9 травня, а до того аж 9 березня. Травневі "Калібри" були перехоплені всі до одного.

Росія зіткнулася з дилемою застосування крилатих ракет проти України - ракети потрібні для потенційної війни з НАТО, а нинішня війна вже майже виснажила їхні запаси. Про це повідомляє британська розвідка.

Британці відзначають, що в ніч проти 9 травня Росія випустила по території України вісім крилатих ракет "Калібр" – вперше після двомісячної паузи. До цього "Калібри" застосовували востаннє ще 9 березня, хоча всі попередні місяці перед тим Росія активно їх використовувала.

Двомісячну паузу в застосуванні "Калібрів" британська розвідка пояснює бажанням росіян відновити свої ракетні запаси. Британські військові аналітики вважають, що Росія розглядає крилаті ракети всіх типів як головний інструмент нанесення ударів вглиб України для зриву українського контрнаступу.

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Також росіяни, очевидно, покладаються саме на ракети в разі гіпотетичного конфлікту з НАТО, що породжує дилему – використовувати ракети проти України або притримати.

"Як використовувати цю дефіцитну і дорогу зброю - одна з численних дилем, з якими стикається російське командування, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", – зазначають британці.

Ракетний обстріл України в ніч на 9 травня

Рано вранці 9 травня окупанти випустили 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101 / Х-555 з літаків стратегічної авіації. Крім того, близько 22:00 години 8 травня ворог випустив 8 крилатих ракет "Калібр" з носіїв у Чорному морі, які направив на східні регіони країни.

Українська ППО перехопила всі 8 "Калібрів" і 15 з 17 ракет Х-101. Попри чутки, цього разу ракет "Кинджал" по Україні ворог не запускав і, відповідно, їх не перехоплювали.

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