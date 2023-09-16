Плетенчук також зазначив, що великий десантний корабель не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його "досить поважний вік".

Після ураження великого десантного корабля і підводного човна російських окупантів в Севастополі вони передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. "Процеси, які стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі. Показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське", - сказав він.

Плетенчук також зазначив, що уражений великий десантний корабель не підлягає відновленню, як через особливості пошкоджень, так і через його "досить поважний вік". Він підкреслив, що ремонтувати його безглуздо і дорого.

Відео дня

"Цей великий десантний корабель був учасником так званого "сирійського експресу", тобто він постачав озброєння та особовий склад, вирішував логістичні проблеми для сирійського угрупування РФ", - розповів Плетенчук.

Стосовно підводного човна, речник ВМС зазначив, що це вперше, коли РФ внаслідок бойових дій втратила підводний човен.

Ситуація в окупованому Криму

В ніч на 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька гучних вибухів. Згодом зʼясувалося, що тієї ночі було атаковано судноремонтний завод, у доку якого перебував великий десантний корабель "Мінськ". Також вдалося уразити підводний човен, що був носієм ракет "Калібр".

В інтерв'ю УНІАН капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів, що це досить розповсюджений корабель. Він може нести роту морської піхоти (біля 120 осіб) і приблизно 14 одиниць бронетехніки, такої як БТР. Така одиниця досить потрібна росіянам – зокрема, на початку повномасштабної війни вони перекинули шість додаткових десантних кораблів до Чорноморського флоту з Північого флоту та Балтійського флоту.

Вас також можуть зацікавити новини: