Після втрати 'Циклона' РФ ще має достатньо ракетоносіїв, але є інша проблема, - Плетенчук

Суто технічно Чорноморський флот Росії став флотилією після знищення крейсера "Москва".

У результаті удару по певному об’єкту у тимчасово окупованому Криму сталося влучання у ракетний катер "Циклон", який є носієм крилатих ракет типу "Калібр", але російський флот ще має досить ракетоносіїв. Про це ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Якщо брати суто технічно, флотилією їх можна було називати з моменту втрати крейсера "Москва", як корабля першого рангу. Але це якщо брати аспекти суто технічні. Фактично - у складі флоту ще залишається багато одиниць, серед них є й носії крилатих ракет. Так, "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму серед інших. Але казати, що угрупування повністю відсутнє, або воно мале – ні. Поки ще рано", - сказав Плетенчук.

Він додав, що у росіян є інша проблема – фактично неможливість застосовувати наявний у них корабельне-катерний склад через небезпеку виходів у Чорне море.

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"Цей факт ми так само спостерігаємо", - сказав спікер.

Знищення катера "Циклон" - деталі

Нагадаємо, вночі 19 травня в окупованому Криму пролунали вибухи, вранці того ж дня у ЗСУ заявили про знищення російського тральщика "Ковровець". Проте згодом у росЗМІ повідомили про те, що пошкоджень міг зазнати ще один корабель РФ – малий ракетний катер "Циклон" (проєкт "Каракурт"). У вівторок, 21 травня, у Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Сили оборони уразили у Севастополі російський "Циклон".

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук наголосив, що цей корабель був єдиним у Чорному морі носієм крилатих ракет, який не запускав ракети після включення до складу ворожого флоту. За даними Плетенчука, цей катер суто технічно не зміг пройти державні випробування.

За словами експерта, враховуючи всі ворожі ракетоносії в Чорному та Каспійському морях, російська армія може одночасно запускати до 80 ракет "Калібр. Тобто, попри втрату ракетного катера "Циклон", росіяни мають ще досить потужний потенціал. Зокрема, ще 8 носіїв ракет перебувають зараз в Новоросійську - це три підводних човни та п’ять надводних кораблів, які здатні використовувати ракети по всій території України.

Загальна кількість бойових катерів та кораблів РФ в Чорному морі приблизно 60 одиниць.

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