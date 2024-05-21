Корабель було уражено в ніч проти 19 травня.

Україна уразила російський корабель "Циклон" у тимчасово окупованому Криму.

Цю інформацію офіційно підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначається, що корабель було уражено в ніч проти 19 травня.

"За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Ураження "Циклона": що відомо

У ніч проти 19 травня в окупованому Криму пролунали вибухи. У мережі писали, що було уражено "якийсь корабель". У Генштабі ЗСУ вдень повідомили про знищення тральщика "Ковровець", проте згодом зʼявилася інформація про можливе пошкодження ще одного російського корабля.

Російський телеграм-канал " Досьє шпигуна" повідомив, що в Криму могли уразити ракетний корабель "Циклон". Зазначалося, що по ньому вдарили ракетами ATACMS, а сам корабель – затонув.

20 травня начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що дуже вірогідне помноження на нуль російського корабля-ракетоносія "Циклон" – символічний і важливий елемент. Це був єдиний ворожий ракетоносій в окупованому Криму – інші базуються в Новоросійську.

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