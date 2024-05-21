За його словами, "Циклон" фактично був "недоробленим".

Днями українські військові уразили в окупованому Криму малий ракетний корабель РФ – "Циклон". За весь час перебування "в строю" він так і не випустив жодної крилатої ракети.

Про це у коментарі виданню LIGA.net сказав речник Військово-морських сил, начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що цей корабель був єдиним у Чорному морі носієм крилатих ракет, який не запускав ракети після включення до складу ворожого флоту.

"Він суто технічно не зміг пройти державні випробування. Навіть перед тим, як поставити в стрій, його два роки випробували, не змогли запустити ракету", – пояснив Плетенчук. Відео дня

За його словами, "Циклон" фактично був "недоробленим".

Ураження "Циклона"

Вночі 19 травня в окупованому Криму пролунали вибухи і постріли. Вранці того ж дня у ЗСУ заявили про знищення російського тральщика "Ковровець".

Проте згодом у росЗМІ повідомили про те, що пошкоджень міг зазнати ще один корабель РФ. Йшлося про "Циклон", по якому, як заявляв телеграм-канал "Досье шпиона", вдарили ракетами ATACMS. Наголошувалося, що корабель затонув.

У вівторок, 21 травня, у Генеральному штабі Збройних сил України офіційно підтвердили, що Сили оборони уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Криму.

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