10% росіян не хочуть нічого запитувати у Путіна і не дивитимуться "пряму лінію", ще 20% не змогли сформулювати питання для свого президента.

Основні питання, які цікавлять росіян і які вони хотіли би поставити президентові РФ Володимиру Путіну в ході "прямої лінії", пов'язані з закінченням війни з Україною. Такими є результати опитування "Левада-центру".

Так, 21% росіян заявили про свій інтерес до теми війни РФ проти України. Зокрема, з-поміж запитань були варіанти: "Коли буде мир?", "Коли закінчиться СВО?", "Коли ми переможемо?", "Що робить влада для закінчення цієї операції?" і "Коли закінчиться мобілізація?".

Питання завершення війни виявилося важливішим для мешканців РФ, ніж інші. Наприклад, лише 8% росіян цікавляться питаннями про пенсії, їхній розмір та добробут пенсіонерів, а також соціальними програмами, доступним житлом, низькою якістю медичних послуг та освіти – 8%.

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Крім того, 7% росіян висловили інтерес до питань, пов'язаних із низькими заробітками та рівнем життя. Ще 6% хочуть поставити Путіну питання про те, коли він піде з влади і яким є його бачення майбутнього Росії, а також про зростання цін. Питання майбутнього економіки та розвитку Росії хвилюють 3% росіян, тоді як 2% цікавляться вирішенням місцевих проблем. Той самий відсоток стурбований зовнішньою політикою, питаннями, пов'язаними з мігрантами та корупцією чиновників.

При цьому 10% росіян не хочуть нічого запитувати у Путіна і не дивитимуться "пряму лінію", а ще 20% не змогли сформулювати питання для президента.

У Кремлі раніше оголосили, що "пряма лінія" з Путіним відбудеться 14 грудня і буде об'єднана з великою прес-конференцією, що стане першим спілкуванням президента із росіянами після початку війни в Україні у лютому 2022 року.

Останні новини про Володимира Путіна

Американський журнал Time номінував Путіна на "Людину року". Видання поставило російського лідера в один ряд зі знаменитою лялькою "Барбі" та королем Великої Британії Чарльзом III, включивши їх до спільного списку претендентів.

Також УНІАН повідомляв, що Володимир Путін збільшив чисельність армії РФ до 1,32 мільйона. При цьому в Міноборони Росії запевнили, що плани російського лідера реалізуються за рахунок громадян, які "виявляють бажання проходити військову службу за контрактом".

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