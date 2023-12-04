Лідера РФ поставили в один ряд з Чарльзом III та Барбі.

Американський журнал Time поставив російського лідера Володимира Путіна в один ряд зі знаменитою лялькою "Барбі" і покійним королем Британії Чарльзом III, включивши їх до спільного списку претендентів на звання "Людина року".

У своєму короткому "резюме" щодо Путіна Time підкреслив, що диктатору вдалося утримати за собою владу у 2023 році, попри спроби скинути його з президентського крісла, до якої вдалися цього літа найманці ПВК "Вагнер".

"За підсумком його вплив тільки зміцнився, оскільки група найманців відступила після укладення угоди з президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - вказує журнал.

Також Time нагадав, що вже обирав Путіна "людиною року" у 2007 році, а також неодноразово включав його у свій список TIME100, в тому числі і у 2022 році.

Крім "Барбі" і Чарльза III з Путіним "за титул" конкурують:

Лідер Китаю Сі Цзіньпін;

знаменита американська співачка Тейлор Свіфт;

засновник компанії з розвитку штучного інтелекту OpenAI Семюель Олтмен;

прокурори, які висунули звинувачення проти колишнього лідера США Дональд Трамп;

чинний голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл.

У 2022 році Time обрав "Людиною року" Зеленського

Відзначимо, що поточний шорт-лист претендентів від Time на звання "Людина року" разюче відрізняється від осіб, які журнал запропонував своїй аудиторії у 2022 році. Тоді в нього включили президента України Володимир Зеленського, який за підсумком і став переможцем номінації, засновника компанії SpaceX Ілона Маска (він посів друге місце) і колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона - він закрив у списку "переможну трійку".

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