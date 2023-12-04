Згідно з документом, армія РФ збільшена до 1,32 млн осіб.

Указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення штату окупаційної армії є формальним визнанням нинішньої кінцевої чисельності збройних сил РФ, а не наказом про негайне їхнє збільшення.

Про це повідомляють американські аналітики у звіті ISW. Вони нагадали, що 1 грудня Путін підписав документ, яким передбачається збільшення армії з 2,039 до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності бойового складу - з 1,15 до 1,32 млн осіб.

При цьому у вересні минулого року російський уряд оголосив про призов додаткових 300 тисяч осіб у рамках часткової мобілізації. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що окупаційні війська втратили понад 300 тисяч людей убитими та пораненими на фронті в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення.

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За словами аналітиків, мобілізація та фактичні втрати пояснюють приріст армії РФ на 170 тисяч осіб у період з 25 серпня 2022 року до 1 грудня 2023 року. Таким чином, указ Путіна найімовірніше встановлює 2,209 млн осіб як новий офіційний штат, а не наказує значне збільшення загальної чисельності російської армії.

Війна в Україні - мобілізація у РФ

За останніми даними, Росія втратила на війні в Україні вже 332 040 солдатів

Нещодавно УНІАН повідомляв, що мобілізація чоловіків з країн Центральної Азії може принести нові проблеми РФ. У самій Росії ситуація також напружена. Дружини мобілізованих росіян скаржились, що командування залишило їх поранених чоловіків помирати без їжі та води в оточенні ЗСУ.

Крім того, рідні російських мобілізованих опублікували маніфест проти безстрокової мобілізації в Росії.

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