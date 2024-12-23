Американські чиновники вважають, що Кім Чен Ин не вимагав негайної оплати від Путіна, а замість цього розраховує на послуги в майбутньому.

Раніше у США припускали, що саме Кремль першим звернувся до Північної Кореї з проханням про надання військ для допомоги у війні з Україною. Однак тепер американські спецслужби вважають, що це з самого початку була ідея Північної Кореї, а не Росії, хоча Володимир Путін швидко прийняв її, пише New York Times.

"Американські чиновники не вважають, що Кім Чен Ин негайно отримав щось натомість. Натомість, за їхніми словами, він сподівається, що Росія відплатить йому в майбутньому, запропонувавши підтримку в дипломатичній боротьбі, допомогу в разі виникнення кризи і надавши технології", - пише видання.

При цьому, за словами американських і українських чиновників, північнокорейські війська вже беруть активну участь у бойових діях, і деякі з них загинули.

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Американські чиновники також заявили, що неясно, наскільки ефективними виявилися північнокорейські солдати. КНДР направила в бій свої найбільш підготовлені спецпідрозділи, але багато хто з них, схоже, недоїдає. До того ж у північнокорейських солдатів немає реального бойового досвіду.

При цьому, за словами одного з українських чиновників, північнокорейські взводи не повністю інтегровані в російські бойові сили і часом діють самостійно, що збільшує ризик втрат.

"Водночас, за словами чиновника, північнокорейські війська, схоже, отримують краще медичне обслуговування, ніж їхні російські колеги. Поранених часто везуть прямо до великих госпіталів у місті Курську, минаючи дрібніші і низькоякісніші сільські лікарні, розташовані ближче до поля бою", - ідеться у статті.

Солдати КНДР у війні в Україні

Раніше в розвідці Південної Кореї повідомляли, що принаймні частина з 11 000 північнокорейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, була відправлена на реальні бойові дії. При цьому в результаті загинули не менше 100 осіб, а кількість поранених досягла 1000.

Пізніше стало відомо, що КНДР готується відправити в Росію додаткові війська і військову техніку, зокрема, дрони-камікадзе.

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