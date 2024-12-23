КНДР починає виробництво і постачання в РФ безпілотників-камікадзе.

Північна Корея готується відправити в Росію додаткові війська і військову техніку, зокрема з дрони-камікадзе, для підтримки РФ у війні проти України. Про це пише Yonhap, посилаючись на дані південнокорейської розвідки.

"Всебічна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ у Росії", - заявили в розвідці Південної Кореї, водночас нагадавши, що наразі КНДР вже постачає в Росію ракетні установки і самохідну артилерію.

Крім того, у розвідці зазначають, що КНДР розпочинає виробництво і постачання безпілотників-камікадзе, вперше представлених під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді. У розвідці пояснюють, що причина цього - прагнення КНДР здобути практичний досвід ведення війни та модернізувати систему озброєнь.

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Минулого місяця державні ЗМІ КНДР повідомили, що Кім спостерігав за випробуванням на місці різних типів ударних дронів-смертників і закликав до повномасштабного виробництва цієї зброї.

КНДР у війні Росії проти України

Раніше в розвідці повідомляли, що принаймні частину з 11 000 північнокорейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, було відправлено на реальні бойові дії. При цьому в результаті загинули не менше 100 осіб, а кількість поранених сягнула 1000.

Причиною таких великих втрат у розвідці Південної Кореї назвали відсутність у солдатів КНДР досвіду ведення бойових дій за участю безпілотників і їхнє незнання відкритої місцевості. Також зазначалося, що російські військові вже називають північнокорейських солдатів "тягарем".

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