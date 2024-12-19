За даними розвідки, кількість поранених досягла 1000 осіб.

Розвідувальна служба Південної Кореї опублікувала дані про кількість загиблих і поранених північнокорейських солдатів у війні в Україні.

Як пише Yonhap, згідно з інформацією, наданою парламентському комітету Південної Кореї під час закритого брифінгу, частина з 11 000 північнокорейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, вже були відправлені на реальні бойові дії.

"Під час цього процесу загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених, ймовірно, сягнула 1000", - йдеться в повідомленні.

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При цьому серед постраждалих, ймовірно, є і генерали.

У південнокорейській розвідці пояснюють велику кількість жертв тим, що війська КНДР використовуються в штурмах на "незнайомих полях бою" через відсутність у них досвіду використання безпілотників.

Російські військові скаржилися, що північнокорейські солдати є "тягарем" через їхнє "незнання" безпілотників, додають у розвідці.

Агентство також повідомило, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин планує проінспектувати підготовку сил спеціальних операцій, які можуть бути направлені в Україну.

Солдати КНДР в Україні - новини

Раніше ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомляли, що північнокорейські війська зазнали "кілька сотень втрат" у боях з українськими військами в Курській області, при цьому втрати є серед усіх чинів північнокорейських військ.

При цьому Сполучені Штати не виключили можливості перекидання нових підрозділів з Північної Кореї в Росію, хоча поки що не бачать жодних ознак цього.

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