'Путін перетворив Курщину на полігон': в ЦПД розкрили втрати КНДР на фронті

За підрахунками ЦПД, під час боєзіткнень втрати сил Пхеньяна вже перевалили за 1000 осіб.

Росія перетворила частину Курської області на військовий полігон. Ймовірно, там же і випробують ударні дрони КНДР, якщо Пхеньян передасть їх Кремлю, заявив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Розвідка Південної Кореї говорить про готовність Кім Чен Ина передати ударні дрони Росії. Раніше Кім демонстрував випробування певних типів таких дронів. Не виключено, що їх будуть випробовувати на Курщині. Взагалі, дуже цікаво спостерігати за тим, як Путін перетворив частину території Росії на полігон. На Курщині вже активно вмирають військові КНДР. Втрати вбитими та пораненими перевалили за 1000 корейців", - зазначив він.

Водночас Коваленко зауважив, що Південна Корея має активно допомагати Україні. Оскільки обмін бойовим досвідом і технологіями дронів створить в майбутньому проблеми на Корейському півострові.

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КНДР у війні Росії проти України

Раніше в розвідці повідомляли, що принаймні частину з 11 000 північнокорейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, було відправлено на реальні бойові дії. При цьому в результаті загинули не менше 100 осіб, а кількість поранених сягнула 1000.

Причиною таких великих втрат у розвідці Південної Кореї назвали відсутність у солдатів КНДР досвіду ведення бойових дій за участю безпілотників і їхнє незнання відкритої місцевості. Також зазначалося, що російські військові вже називають північнокорейських солдатів "тягарем".

Згодом стало відомо, що Північна Корея готується відправити в Росію додаткові війська і військову техніку, зокрема з дрони-камікадзе, для підтримки РФ у війні проти України.

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