'Більшість з них загине': КНДР відправила на війну недосвідчених військових, - The Guardian

Ці солдати стикаються з недоїданням і не мають бойового досвіду, що робить їх вразливими на незнайомій території.

Недосвідчені, погано навчені та недостатньо нагодовані війська КНДР вирушили до Росії для участі у війні проти України, пише The Guardian.

Після тижнів припущень НАТО і Пентагон підтвердили, що близько 10 000 північнокорейських військових вже знаходяться в Росії, зокрема біля українського кордону в Курську, де вони можуть вступити в бойові дії протягом найближчих днів. Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, "Росія навчала їх артилерії, роботі з дронами та піхотним операціям", підготовляючи їх для боїв на передовій.

Хоча їхня участь допоможе Росії уникнути мобілізації, експерти сумніваються в ефективності цих підрозділів через їхній брак досвіду. Солдати, більшість із яких - молодь до 20 років, не звикли до боїв на рівнинах і воюватимуть у формі із символікою Росії, яка їм мало відома.

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Північнокорейські солдати раніше брали участь лише у війні в Кореї в 1950-х роках, а останніми роками надавали військову допомогу іншим країнам як консультанти. Нині ж вони оснащені російською зброєю, зокрема автоматами, мінометами та снайперськими гвинтівками.

Аналітики зазначають, що для Північної Кореї це історичне рішення, адже раніше вона не надсилала великих сухопутних військ за кордон. Проте, як зауважив Ан Чан Іль, колишній офіцер з Північної Кореї:

"Кім Чен Ин ризикує. Якщо не буде великої кількості втрат, він певною мірою отримає те, чого хоче. Але все сильно зміниться, якщо багато його солдатів загине в бою".

Для багатьох північнокорейців участь у бойових діях в Росії - шанс на гордість і можливість заробити кошти для підтримки сімей. Їхні родини, за даними південнокорейської розвідки, переміщені в невідомі місця, щоб забезпечити конфіденційність розгортання.

Чой Чон Хун, колишній офіцер, який нині очолює активістську групу в Сеулі, сумує за своїми співвітчизниками, яких він вважає гарматним м'ясом:

"Їх відправлять на найнебезпечніші позиції. Я впевнений, що більшість із них загине".

Найближчі тижні покажуть, чи виправдає Росія свої сподівання на військовий підрозділ, який виявляє більше слабких сторін, ніж реальних переваг у конфлікті.

Північна Корея - новини про участь у війні проти України

Вчора ввечері президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки вважають, що Москва направила в цей регіон 10 тисяч північнокорейців.

Раніше WSJ писало, що розгортання військ КНДР у Росії є неприйнятним для Китаю. Це ставить Пекін перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів.

За даними ЦПД, Північнокорейські війська вже вступили у бій із Збройними силами України на Курському напрямку. Наразі відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл.

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