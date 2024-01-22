Будь-яка інформація, яку Кім зможе отримати про характеристики свого озброєння в реальних боях, також може допомогти його режиму вдосконалити майбутні розробки і стратегії нападу.

Новий арсенал балістичних ракет Північної Кореї готовий до своїх перших реальних випробувань на полі бою в Україні. Як пише Bloomberg, враховуючи успіх американських систем-перехоплювачів у цій війні, Кім Чен Ин може занепокоїтися.

За словами експертів з озброєнь, відправлені на даний момент північнокорейські ракети за розміром і динамікою польоту аналогічні російським серіям "Іскандер".

Звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень показав, що американська система ППО Patriot досі в значній мірі ефективна у протидії російським ракетам.

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Аналітики вважають, що це попередження Путіну щодо ракет КН-23 і КН-24, які, як вважають, постачає Кім. Системи призначені для швидкого розгортання, маневреності в польоті і надійного ураження цілей з певним ступенем точності. Цього може бути недостатньо.

"Система протиракетної оборони Patriot повинна бути в змозі перехоплювати північнокорейські балістичні ракети малої дальності, враховуючи її ефективність проти російських "Іскандерів", - сказав Шаан Шейх, науковий співробітник проекту протиракетної оборони у Вашингтонському аналітичному центрі CSIS.

Згідно з даними, зібраними Корейським інститутом оборонного аналізу та опублікованими в 2022 році південнокорейським законодавцем Шін Вон Сіком, вартість ракет Північної Кореї становить близько 5 мільйонів доларів кожна, але з тих пір витрати Кіма, ймовірно, знизилися, оскільки він наростив виробництво.

"Це робить продаж зброї потенційно важливим джерелом іноземних доходів або найважливіших товарів з-за кордону, чого гостро потребує постраждала від санкцій економіка Північної Кореї. Однак ізольований режим Кіма, який вже давно використовує підозрілу діяльність для отримання готівки, поставляє ракети Путіну не тільки з комерційних причин. Використання північнокорейських ракет видається абсолютно новим, і дані про їх ефективність, ймовірно, мізерні. Будь-яка інформація, яку Кім зможе отримати про характеристики свого озброєння в реальних боях, також може допомогти його режиму вдосконалити майбутні розробки і стратегії нападу", - наголошується в матеріалі.

Передача таких ракет з Північної Кореї з дальністю дії близько 400-800 кілометрів (250-500 миль) збільшує арсенал озброєнь, які Кремль може використовувати для нападу на Україну в розпал війни.

"Передача Північною Кореєю декількох десятків БРМД (балістичних ракет малої дальності) буде вітатися Москвою, яка вичерпала свої довоєнні запаси, незважаючи на зусилля по збільшенню виробництва ракет", - йдеться в доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Тим часом Кім намагається ще більше модернізувати свій арсенал. Його режим розпочав рік із запуску нового типу боєголовки, яка, за його словами, рухається з високою швидкістю і обертається в повітрі, і встановлена на ракеті середньої дальності, призначеній для ураження всіх баз Японії та США на Гуамі.

Південна Корея та Японія використовують батареї Patriot для захисту ключових районів від таких сил, як Північна Корея. Згідно зі звітом асоціації з контролю над озброєннями, південнокорейські сили мають 8 батарей PAC-2 і PAC-3 навколо Сеула, а американські війська використовують системи PAC-3 в Японії на військових базах США, особливо на Окінаві.

Аналітики вважають, що приплив з Північної Кореї, швидше за все, призведе до скорочення запасів ракет для батарей Patriot та інших систем ППО в Україні в рамках стратегії виснаження, яка може збільшити зміни для успішних ударів.

В результаті в січні члени НАТО зобов'язалися збільшити виробництво і закупівлю 1000 ракет Patriot для зміцнення протиповітряної оборони України вартістю 5,5 мільярдів доларів.

Співпраця РФ і КНДР - деталі

Росія змушена покладатися на допомогу ззовні у постачанні зброї, оскільки витрачає більше, ніж може виробити, і має проблеми з контролем якості. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Великобританія передала експертам ООН супутникові знімки, що свідчать про вантажні поставки з Північної Кореї до Росії. Британія хоче ініціювати офіційне розслідування угод зі зброєю в порушення міжнародних санкцій.

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