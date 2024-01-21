Він зазначив, що без допомоги від Північної Кореї ситуація зі зброєю в Росії була б катастрофічною.

Росія вимушена покладатися на допомогу зовні у постачанні зброї, оскільки витрачає більше, ніж може виробити, і має проблеми з контролем якості. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.

Він пояснив, що саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах, серед яких найбільшим постачальником наразі є Північна Корея.

"Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи зітхнути вільніше", - додав він. - "Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною".

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Водночас, зазначає Буданов, Росія воліла б не покладатися на допомогу ззовні.

"Це завжди вважалося нижче їхнього достоїнства, це приниження", - пояснив очільник ГУР.

Росія випрошує зброю у КНДР та Ірану

Російська Федерація використовує у війні проти України іранські безпілотники Shahed. Віднедавна окупанти почали застосовувати ракети, отримані від КНДР. Зокрема, ними ворог бив по Харківщині.

Водночас Глава Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік вважає, що КНДР може продати РФ нові типи тактичних керованих ракет на додаток до тих, які окупанти вже використовують проти України. Також ЗМІ повідомляли, що Іран може передати Росії балістичні ракети типу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані до 700 кілометрів.

Раніше у ГУР зазначали, що КНДР поставила Росії приблизно один мільйон артилерійських боєприпасів. Це той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва.

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