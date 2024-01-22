У звіті показано, як російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту на тлі звинувачень у поставках Пхеньяном ракет і снарядів.

Великобританія передала експертам ООН супутникові знімки, що свідчать про вантажні постачання з Північної Кореї до Росії. Британія хоче ініціювати офіційне розслідування угод зі зброєю в порушення міжнародних санкцій.

У неопублікованій доповіді військової розвідки Великобританії, з якою ознайомилося видання The Guardian, показані знімки, зроблені в період з вересня по грудень 2023 року.

На них видно, як три російські кораблі - "Майя", "Ангара" і "Марія" - завантажують контейнери в північнокорейському порту Наджин перед тим, як відправитися в російські порти на Далекому Сході. Розвідка не може визначити, що знаходилося в контейнерах, проте незабаром після цього з України стали надходити свідоцтва застосування російськими військами північнокорейського озброєння. Ці поставки, як стверджується в доповіді, дозволили завдати масованих ударів по Україні в грудні і січні, в результаті яких десятки людей загинули і сотні отримали поранення.

Відео дня

Тепер вони будуть вивчені групою експертів ООН, а звіт очікується в наступному місяці. Це також може спровокувати повне розслідування порушення Росією і Північною Кореєю міжнародних санкцій.

"Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН. Це підриває міжнародні зусилля щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї і показує, в якому розпачі опинилася Росія після невдалого вторгнення", - заявив дипломат ООН.

Поставки в РФ зброї з КНДР

Нещодавно Вашингтон заявив, що на новорічні свята Росія вдарила по Україні балістичними ракетами від КНДР. Водночас Глава Міноборони Південної Кореї вважає, що КНДР може продати РФ нові типи тактичних керованих ракет на додаток до тих, які окупанти вже використовують проти України.

Раніше в ГУР відзначали, що КНДР поставила Росії приблизно один мільйон артилерійських боєприпасів. Це той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: