Зеленський зустрівся з кількома світовими лідерами / Колаж УНІАН, фото x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США, у понеділок провів переговори з главами деяких держав, намагаючись зміцнити підтримку Києва.

Як йдеться на сторінці президента у соцмережі Х, він провів зустрічі з прем’єр-міністром Фуміо Кішідою, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, а також з президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю.

Зокрема, на зустрічі з Кішідою обговорювалося відновлення української енергетики після російських обстрілів та підготовка до зими. Зеленський також подякував за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Японія.

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Зеленський зустрівся з Кішідою / скріншот

Зеленський також провів вже третю двосторонню зустріч за цей рік із прем’єром Індії Моді.

"Основна увага під час розмови – посиленню нашої взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема ООН та G20, а також реалізації Формули миру й підготовці до другого Саміту миру. Предметно обговорили наявні можливості", - зазначив Зеленський.

Зеленський провів третю за рік зустріч з Моді / скріншот

Український президент також зустрівся зі своїм колегою з Парагваю Сантьяго Пеньєю. "Розповів про безпекові виклики та результати першого Саміту миру. Україна хоче завершити цю війну та відновити справедливий мир якнайшвидше, і підтримка з боку країн Латинської Америки для нас важлива", - зазначив Зеленський.

Зеленський зустрівся з президентом Парагваю / скріншот

Крім того, Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса, під час якої поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік.

Зеленський перебуває з візитом у США

Глава держави зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги. Зеленський розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

В інтерв'ю ABC News він уже зазначив, що кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо"

Водночас Дональд Трамп зневажливо відреагував на візит Зеленського. Кандидат у президенти США назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії", заявивши, що нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".

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