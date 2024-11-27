Дипломат упевнений, що Путін і Зеленський не погодяться укласти угоду згідно з планом Трампа про припинення війни.

Новообраний президент США Дональд Трамп навряд чи зможе добитися завершення війни в Україні на вигідних для нашої країни умовах. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не налаштований укладати угоду з Україною. Він додав, що Трамп ризикує обвалити українські лінії фронту, якщо США перестануть давати зброю Києву.

Кулеба вважає, що союзники Росії діють набагато рішучіше за партнерів України. Він розповів журналістам, що країни Заходу часто були непослідовні та ненадійні в плані підтримки.

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Крім того, Путін не готовий завершити війну в Україні, додав Кулеба. Дипломат упевнений, що російський диктатор все ще хоче знищити нашу країну.

"Путін все ще вірить, що зможе знищити українську державність і розтрощити Україну як незалежну демократію, і вважає, що він за один крок від того, щоб виставити Захід слабким. Україна - це особиста одержимість Путіна, але розтрощення України - це ще й засіб досягнення його великої мети - показати всьому світові, що Захід не здатний захистити себе або те, за що він виступає", - пояснив ексміністр закордонних справ України.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв покласти край війні в Україні та похвалився, що зможе зробити це за один день, нагадали журналісти. У жовтні обраний віцепрезидент Джей Ді Венс поділився, що угода нового президента США, найімовірніше, передбачатиме територіальні поступки на користь Росії та створення демілітаризованої зони.

Кулеба заявив, що цей план не спрацює. За його словами, Путін не зацікавлений у дипломатії й замість цього намагається вимотати Захід. Крім цього дипломат підкреслив, що таку угоду не підпише й президент України Володимир Зеленський:

"Росіяни зберігають Донбас, вони зберігають Крим, ніякого членства в НАТО. Чи може Зеленський підписати угоду? Він не може через Конституцію. І тому що це буде політичний кінець Зеленського".

Дипломат відмовився коментувати свою відставку. Проте він висловився про те, що варто робити уряду України.

"Зеленський повинен повернути сильних людей у свій уряд", - сказав Кулеба.

Мирний план Трампа - останні новини

Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер запропонував новому президенту США Дональду Трампу майданчик для переговорів України та Росії. Він поділився, що у нього склалося враження, що республіканець "думає про завершення війни дуже емоційно й в позитивному сенсі".

Крім того, експерти заявили, що Трамп хоче швидко завершити війну в Україні, однак це малоймовірно. Глобальна обстановка у світі змінилася з часів минулого президентства республіканця і стала менш сприятливою до його стилю укладання угод.

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