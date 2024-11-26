Нехаммер і Трамп під час розмови обговорювали війну в Україні.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер провів 30-хвилинну телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої значну увагу було приділено війні Росії в Україні.

"Трамп попросив мене дати оцінку, тому що я був одним із небагатьох, хто зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився зі мною своєю точкою зору. І після цього ми дуже швидко заговорили про те, наскільки важливий мир і як важливо, щоб війна припинилася", - розповів Нехаммер в інтерв'ю телеканалу PULS 24.

Нехаммер також у розмові з Трампом запропонував Австрію як можливе місце для переговорів.

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"Я включив Австрію в гру як гарне місце для переговорів, як нейтральну країну", - зазначив він.

Водночас канцлер Австрії зазначив, що в розмові з Трампом у нього склалося враження, що новообраний президент США "думає про завершення війни дуже емоційно і в позитивному сенсі" і прагне до припинення бойових дій.

"Він дуже зацікавлений у тому, щоб зброя мовчала", - сказав Нехаммер.

При цьому він не зміг сказати, чи означає це, що Трамп планує територіальні поступки з боку України, оскільки під час розмови таких подробиць не обговорювали.

Мирні переговори України та Росії

Business Insider писав, що мирні переговори між Україною і Росією можуть відбутися вже 2025 року, однак вони можуть виявитися "крихкими", якщо обраний президент США Дональд Трамп не підкріпить їх гарантіями безпеки України.

Водночас WP зазначало, що Джо Байден своїми останніми рішеннями поспішає зміцнити позиції України перед потенційними переговорами з Росією.

Джерела видання вважають, що протягом кількох місяців Україна може бути змушена почати переговори з Росією про припинення війни і що вона може бути змушена відмовитися від територій.

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