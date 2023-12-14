За словами керівника ГУР, Кремль зіштовхується з проблемами, які стосуються не суспільних настроїв, а ресурсів.

Російська Федерація не планує вести війну проти України у 2025 році. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує LB.ua.

Він зазначив, що Кремль зіштовхується з проблемами, які стосуються не суспільних настроїв, а ресурсів.

За словами Буданова, "думка пересічного росіянина мало кого цікавить", при цьому війна в Україні для РФ "дуже дорога".

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"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає. ... Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо", - сказав Буданов.

Війна Росії проти України - останні новини

Стало відомо, чим РФ била по Київщині та Хмельниччині 14 грудня. Виявилося, що це були аеробалістичні ракети "Кинджал". Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

У свою чергу голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що сьогодні сигнал "Повітряна тривога" в області оголошувався вже чотири рази. Він додав, що Росія не зупиняється й атакує Київщину ракетами.

Раніше УНІАН повідомляв, що 14 грудня Росія втретє випустила по Україні ракети. По всій території країни кілька разів оголошувалась повітряна тривога. Це було пов'язано зі зльотами російського МиГ-31К. Вдень повідомлялося про пуски ракет в бік Старокостянтинова Хмельницької області.

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