Їх відправляють на розмінування і штурми.

Росіян, які вирушили на війну проти України "за мирними спеціальностями", переводять у сапери і штурмовики. Про це повідомляє російський проект "Можемо пояснити".

Родичі військовослужбовців розповідають в чатах, що кухарі і фельдшери, яких "перекваліфікували" в сапери і штурмовики, тепер не можуть розірвати контракти з Міністерством оборони РФ.

Одна жінка скаржиться, що її подруга пішла на війну кухарем, щоб бути поруч із сином-окупантом. Вже через тиждень вона повідомила, що її відправили працювати водієм УАЗа. Після цього жінка перестала виходити на зв'язок.

Відео дня

Дружина іншого окупанта каже, що він підписав контракт на роботу водія, але тепер служить сапером і заступником командира взводу. Також в чаті розповіли історію 60-річного медика, якого в Донецькій області перевели в штурмовий загін.

Мобілізація в Росії: останні новини

Як відомо, на території країни-агресора триває мобілізація. За даними військово-політичного експерта Олександра Мусієнка, Росія щомісяця поповнює ряди окупаційної армії 10-15 тисячами чоловік.

Раніше група родичів російських мобілізованих "Шлях додому" зажадала повернути їх додому. Вони опублікували гнівний маніфест.

Вас також можуть зацікавити новини: