Їх було застосовано по території південніше обласного центру.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що попередньо, вдень російськими окупантами по Одеській області було випущено до чотирьох ракет "Онікс".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо денного обстрілу російськими окупантами території України.

"Працює тактична авіація ворога. Наша авіація теж проводить роботу. Завдає ударів окупантам", - зазначив Ігнат.

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Він також нагадав, що уночі відбулася атака на аграрний сектор. Ігнат підкреслив, що відбувається вже третя атака ракетами "Онікс".

"Противник завдав щонайменше, з 10-ї години, станом на зараз, за попередньою інформацією: до чотирьох ракет П-800 "Онікс" було застосовано по Одещині. Десь південніше обласного центру", - повідомив речник ПС.

Він нагадав, що ці ракети летять низько та швидко, тож їх важко виявляти та збивати.

Також на запитання щодо погроз Росії визнавати ворожими цілями усі кораблі, які прямують до українських портів, і дзеркальної відповіді Міністерства оборони України щодо кораблів, які прямують до окупованих українських портів, Ігнат зауважив, що загалом це питання не до нього, а до вищого керівництва.

"Але скажу так, що практика умиротворення російських літаків чи приводнення, чи опускання їх на дно уже є. Не один корабель… Очолює цей список флагман – крейсер "Москва". Тому є, мабуть, інструменти, є засоби, якими можна це робити", - сказав він.

Ракетна атака по Одеській області

Як повідомляв УНІАН, Росія вже декілька діб підряд продовжує тероризувати Одеську область. Так, цієї ночі окупанти поцілили у термінали із зерном одного з аграрних підприємств. Цього разу країна-агресор атакувала ракетами типу "Калібр", серед ночі вивівши на чергування ракетоносій.

Крім того, сьогодні ворог завдав ракетного удару по важливому об’єкту інфраструктури на Одещині.

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