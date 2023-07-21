Наразі масштаби руйнувань уточнюються.

Сьогодні ворог завдав ракетного удару по важливому об’єкту інфраструктури на Одещині. Як повідомляє оперативне командування "Південь", російські війська продовжують терор південних регіонів України.

"Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив сім крилатих ракет різного класу", - повідомляють військові.

Зазначається, що об’єкт ушкоджено. Наразі масштаби руйнувань уточнюються.

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За даними Одеської обласної військової адміністрації, йдеться про важливий об’єкт інфраструктури. Який саме - не називається.

Удари по Одещині

Як повідомляв УНІАН, ворог вже кілька діб поспіль атакує Одещину, руйнуючи, зокрема, портову інфраструктуру та склади з продовольством. Так, у ніч на 21 липня було завдано ракетного удару по терміналам із зерном агропідприємства у Болградському районі.

Удар завдавався двома хвилями ракет типу "Калібр" та "Онікс" – других удар був завданий, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу. Знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Напередодні, у ніч на 20 липня в Одесі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, житлові будинки, а в районі – приватні складські приміщення.

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