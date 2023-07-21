Сьогодні ворог завдав ракетного удару по важливому об’єкту інфраструктури на Одещині. Як повідомляє оперативне командування "Південь", російські війська продовжують терор південних регіонів України.
"Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив сім крилатих ракет різного класу", - повідомляють військові.
Зазначається, що об’єкт ушкоджено. Наразі масштаби руйнувань уточнюються.
За даними Одеської обласної військової адміністрації, йдеться про важливий об’єкт інфраструктури. Який саме - не називається.
Удари по Одещині
Як повідомляв УНІАН, ворог вже кілька діб поспіль атакує Одещину, руйнуючи, зокрема, портову інфраструктуру та склади з продовольством. Так, у ніч на 21 липня було завдано ракетного удару по терміналам із зерном агропідприємства у Болградському районі.
Удар завдавався двома хвилями ракет типу "Калібр" та "Онікс" – других удар був завданий, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу. Знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
Напередодні, у ніч на 20 липня в Одесі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, житлові будинки, а в районі – приватні складські приміщення.