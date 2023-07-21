Знищено щонайменше три зернових ангари, пошкоджено сільськогосподарську, рятувальну техніку та житлові будинки.

Зараз стало відомо, якими саме ракетами та куди влучили російські військові вночі, 21 липня, на Одещині.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, армія РФ завдала масованого удару по фермерському господарству в Болградському районі. За уточненими даними, окупанти атакували аграріїв трьома ракетами, попередньо, типу "Калібр" та "Онікс".

"Внаслідок обстрілу та пожежі знищено щонайменше три зернових ангари, пошкоджено адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлі та вікна житлових будинків, що знаходяться поруч з підприємством", - розповіли у прокуратурі.

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Поки що відомо, що поранення отримали двоє місцевих жителів. Наразі огляд місця події триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також пошкоджень зазнала і рятувальна техніка ДСНС, яка прибула для гасіння пожежі та перебувала на території агрофірми в момент другого влучання ракети по території того ж підприємства. Зокрема, повторний ракетний удар залишив особовий склад місцевих рятувальників без двох пожежних машин.

"Нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню і у такому стані вже точно нікому не допоможе. На щастя, рятувальники не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Удар окупантів по зерну

Росія продовжує тероризувати Одеську область. У ніч на 20 липня окупанти завдали ударів по Одещині та Миколаєву. Зокрема, в Одесі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, житлові будинки, а в районі – приватні складські приміщення. Постраждали вісім цивільних, одна людина загинула.

У ніч на 21 липня окупанти завдали ракетного удару по терміналам із зерном одного з агропідприємств на Одещині. Удар завдавався двома хвилями – других удар був завданий, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу. За даними Одеської ОВА, цієї ночі ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Росія атакувала ракетами типу "Калібр", вивівши на чергування ракетоносій серед ночі. Гуменюк зазначила, що ракети летіли на дуже низькій висоті, тому влучання сталося фактично із сигналом повітряної тривоги.

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