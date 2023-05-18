Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак рекомендував "бути дуже уважними до тривог".

Станом на 4:06 повітряна тривога поширилась на всю територію України. Столична влада закликала киян прямувати до укриття.

"Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін", - сказано у повідомленні КМВА.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак рекомендував "бути дуже уважними до тривог".

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У Черкаській ОВА попередили про загрозу ракетного удару.

Як повідомляє Моніторинг ворожої активності, станом на 03:07 над Каспієм літаки Ту-95МС. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

Ракетні атаки РФ на Україну - деталі

Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Миколаєва у ніч на 17 травня 2023 року двома "Калібрами". Крім того, двома ракетами із С-300 РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Росія останнім часом активізувала ракетні удари по Україні. 16 травня вночі відбувалася масштабна ракетна атака на Україну: окупанти намагались продавити українську систему ППО.

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