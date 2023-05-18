Очевидно, тривога пов'язана зі злетом МіГ-31К.

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

За даними сервісу сповіщення про ракетну небезпеку alerts.in.ua, повітряна тривога почала звучати у всіх областях України практично одночасно.

За даними моніторингових пабліків, злетів російський МіГ-31К військово-повітряних сил РФ - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

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Ракетний терор РФ - останні новини

У ніч на 17 травня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Миколаєва двома "Калібрами". Крім того, двома ракетами із С-300 РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Крім того, останнім часом РФ активізувала ракетні удари по Україні. 16 травня вночі відбувалася масштабна ракетна атака на Україну: окупанти намагались продавити українську систему ППО.

Сьогодні вночі повітряна тривога поширилась на всю територію України. Столична влада закликала киян прямувати до укриття.

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