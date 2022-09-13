Про вбивства людей російськими військовими поліції повідомили односельчани.

У звільненому від окупантів селі Залізничне на Харківщині виявили тіла чотирьох мирних жителів зі слідами катувань.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району місцеві жителі звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їхніх односельчан.

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"11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла з слідами катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще одне було закопане на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт.

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

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